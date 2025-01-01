Palm Springs
87 Min.Ab 16
Palm Springs
Regisseur Max Barbakow hält Andy Samberg, Cristin Milioti, und J.K. Simmons in einer Zeitschleife gefangen: Als Sarah bei einer Hochzeit Nyles kennenlernt, ahnt sie nicht, dass dieses Zusammentreffen ihr Leben verändern wird. Gemeinsam verbringen sie einen lustigen Abend. Doch als sie eine unheimliche Höhle betreten, werden sie in eine Zeitschleife katapultiert. Die beiden erleben den Tag der Hochzeit immer und immer wieder - und offenbar sind sie nicht die Einzigen.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2020
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG