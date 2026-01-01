Paper Heart
89 Min.Ab 6
Charlyne Yi reist durch die USA, um einen Dokumentarfilm über ein Thema zu drehen, das sie nicht versteht: die Liebe. Charlyne sowie ihr Freund und Regisseur sprechen mit unterschiedlichen Menschen, die ihre Ansichten über romantische Beziehungen teilen und versuchen, die Frage zu beantworten, ob wahre Liebe wirklich existiert. Als Charlyne dann einen Jungen trifft, in den sie selbst sich verliebt, bekommen ihr Dokumentarfilm und ihre Suche nach Liebe eine neue Bedeutung.
Genre:Drama, Romanze
