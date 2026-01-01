Pappa ante portas
86 Min.Ab 0
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Pappa ante portas
Heinrich Lohse, Abteilungsleiter einer Röhrenfirma, wird plötzlich in den Ruhestand geschickt. Doch von Ruhe und Erholung will die pedantische Nervensäge nichts wissen: Das Familienoberhaupt plant - zum Schrecken seiner Familie - , sich effektiv in die häusliche Ordnung einzubringen. Gattin Renate ist der Verzweiflung nahe und sucht sich einen Job als Testkosterin einer Schokofabrik, während der gute Heinrich mit den Avancen der Nachbarinnen zu kämpfen hat.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1990
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH