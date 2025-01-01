Paprika
87 Min.Ab 12
Paprika
In nicht allzu ferner Zukunft ist auch die letzte Bastion der Privatsphäre gefallen: Mithilfe einer Maschine kann man die Träume anderer Menschen miterleben. Aber dann fällt diese Maschine, die ursprünglich für therapeutische Zwecke erfunden wurde, in falsche Hände. Als sich Träume mit der Realität zu vermischen beginnen, bricht Chaos aus - und die Einzige, die in dieser anarchischen Realität die Welt retten kann, ist die junge Therapeutin Paprika ...
Genre:Anime, Science Fiction, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN