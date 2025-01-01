Paranormal Activity
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
Paranormal Activity
Erfolgreicher erster Teil der Found-Footage-Reihe mit einem unglaublichen Produktionsbudget von 15.000 Dollar: Katie und Micah bemerken nach dem Einzug in ihr neues Zuhause, dass etwas nicht stimmt. Besonders in der Nacht hören sie unheimliche Geräusche. Um herauszufinden, was in dem Haus vor sich geht, installieren sie eine Kamera und suchen einen Parapsychologen auf - und der bestätigt ihnen Schreckliches: Das Paar wird von einem Dämon heimgesucht.
Genre:Horror, Thriller, Mystery
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH