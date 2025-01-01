Paranormal Vitality
Paranormal Vitality
Im März 2006 startet die Ärztin Dr. Helen Jara ein gewagtes Experiment: Sie will beweisen, dass einige Formen der Schizophrenie ihren Ursprung in der Paranormalität haben. Dafür versammelt sie mithilfe des Parapsychologen Matías Kram fünf Patienten in einem Haus, in dem es schon zu vielen übernatürlichen Geschehnissen gekommen ist. Doch der Horror steht den Beteiligten in Gestalt von Ainara, der jüngsten der Patientinnen, erst noch bevor.
