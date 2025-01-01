Passion
97 Min.Ab 12
Passion
Andreas Winkelmann lebt zurückgezogen in einer ländlichen Gegend Schwedens. Eines Tages taucht eine Frau bei ihm auf, die sein Telefon benutzen möchte. Die Witwe namens Anna Fromm hat vor Kurzem ihren Mann und ihr Kind bei einem Autounfall verloren und lebt vorübergehend bei dem Ehepaar Vergérus. Andreas und Anna freunden sich an und gehen schließlich eine Beziehung miteinander ein. Doch das Einsiedlerleben des Mannes führt zu Problemen ...
Genre:Drama
Produktion:SE, 1969
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH