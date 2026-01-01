Pasta-Sucht oder Krankheit? | Dickes Deutschland
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Pasta-Sucht oder Krankheit? | Dickes Deutschland
Heike (51) kämpft seit Jahren mit der verheerenden Krankheit Elefantiasis und erreichte einst ein Höchstgewicht von 300 Kilo. Heute wiegt sie immer noch stolze 170 Kilo, hat jedoch eine bemerkenswerte Akzeptanz ihrer Situation gefunden. Trotz der drängenden Warnungen ihrer Ärzte, weiterhin abzunehmen und Kohlenhydrate zu meiden, hält Heike an ihrer großen Leidenschaft für Pasta fest. Zusammen mit ihrem ebenfalls übergewichtigen Ehemann Olaf lebt sie inmitten der Herausforderungen ihrer Krankheit und einem unaufhörlichen Verlangen nach Teigwaren. Ihre Geschichte ist ein eindrucksvoller Balanceakt zwischen Lebensfreude und gesundheitlichen Einschränkungen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12