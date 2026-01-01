Pathfinder - Die Rache des Fährtensuchers
Im rauen Norden Skandinaviens, um das Jahr 1000, wird der junge Same Aigin Zeuge eines grausamen Massakers: Seine Familie wird von den kriegerischen Tschuden brutal ermordet. Verwundet gelingt ihm die Flucht zu einem benachbarten Stamm, doch die Gefahr ist nicht vorbei – die Tschuden sind ihm dicht auf den Fersen. Während die Gemeinschaft in Richtung Küste flieht, bleibt Aigin zurück. Er will sich stellen – und rächen. Doch die Angreifer nehmen ihn gefangen und zwingen ihn, sie als Fährtensucher zu den Flüchtenden zu führen. Aigin scheint zu kooperieren, doch er verfolgt einen eigenen Plan: Er führt die Krieger über einen vereisten Gebirgspass – direkt in eine tödliche Falle.
