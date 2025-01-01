Paul - Ein Alien auf der Flucht
100 Min.Ab 12
Paul - Ein Alien auf der Flucht
Die Welt von Graeme Willy und Clive Gollings dreht sich um Superhelden und Science Fiction: Gerade haben die britischen Nerds im USA-Urlaub die Comic-Con in San Diego besucht, nun gurken sie in ihrem Wohnmobil weiter durchs Land zur Area 51. Doch ein Zwischenfall hält sie auf: Vor ihnen kommt eine Limousine von der Fahrbahn ab und überschlägt sich - am Steuer ein Alien, das sich Paul nennt. Dem rüpelhaften Kerlchen sitzt das FBI im Nacken - Graeme und Clive müssen ihm helfen.
Genre:Comedy, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:ES, 2010
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH