Paul Panzer Liveprogramm "MIDLIFE CRISIS... willkommen auf der dunklen Seite"
92 Min.Ab 12
Paul Panzer beschreibt in seinem Live Programm auf lustige und charmante Weise die Herausforderungen, die sich Menschen mittleren Alters stellen müssen. Kaum sind die Kinder aus dem Haus, macht sich bei ihm ein Gefühl von Midlife Crisis breit. Doch was tun, wenn Mann plötzlich weniger Pflichten und mehr Freizeit hat? Und was hält das Leben jenseits der 45 noch alles bereit?
