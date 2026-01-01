Pearl Harbor: Der brutalster aller Kriege? | Doku
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Pearl Harbor: Der brutalster aller Kriege? | Doku
Nachdem die USA im Sommer 1942 die Vorherrschaft zur See zurückerlangt haben, beginnt im Pazifik ein erbitterter Zermürbungskrieg. Insel um Insel kämpfen sich die US-Truppen voran. Trotz der klaren Niederlage für Japan eskaliert der Krieg mit unvorstellbarer Härte weiter. Diese Dokumentation zeigt die schockierende Realität des Pazifikkriegs.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12