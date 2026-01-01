Pegasus – Das Pferd mit den magischen Flügeln
Pegasus – Das Pferd mit den magischen Flügeln
Die Zukunft der Familienranch steht auf dem Spiel: Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten droht Sydneys Familie, ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Auf der Suche nach einem Ausweg stößt Sydney tief im Wald auf ein außergewöhnliches Wesen: ein geflügeltes Pferd mit einem verletzten Flügel. Sie nennt das geheimnisvolle Tier Harmonie und kümmert sich liebevoll um es. Was zunächst ein gut gehütetes Geheimnis ist, wird schon bald zur gemeinsamen Aufgabe der ganzen Familie. Während Harmonie langsam wieder zu Kräften kommt, entdecken die Familienmitglieder neuen Zusammenhalt und Hoffnung. Doch die Zeit drängt. Um sowohl das magische Pferd als auch die Ranch zu retten, müssen Sydney und ihre Familie einen mutigen Plan schmieden. Ein fantasievolles Familienabenteuer über Zusammenhalt, Vertrauen und die Kraft, auch in schwierigen Zeiten an Wunder zu glauben.