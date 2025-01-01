Pension Boulanka
97 Min.Ab 12
In der renommierten Artisten-Pension passiert ein Mord. Hauptmann Brückner leitet die Ermittlungen. Verdächtig sind alle im Haus, sind sie doch ehemalige Kollegen des ermordeten Artisten Jan Gruyter. Und dessen zwielichtiges Leben bietet viele Motive. Zauberer Colanta beispielsweise weiß, dass Gruyter vor zwanzig Jahren Antifaschisten an die Gestapo verraten hat. Ein unauffälliger Schlüsselabdruck führt die Kriminalisten schließlich auf die richtige Spur: die Hundedresseurin Sievers. Sie wird als ehemalige Komplizin und Mörderin Gruyters, der mit Rauschgift handelte, entlarvt.
Genre:Drama, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1964 DEFA-Studio für Spielfilme DEFA-Stiftung. All rights reserved.