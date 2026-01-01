Perfect Human
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Perfect Human
In dem lebensechten Androiden Henry finden Sophie und Julian eine hochmoderne Haushaltshilfe. Denn nach einer großen Erbschaft ist das attraktive, junge Ehepaar überfordert von ihrem neuen Anwesen. Durch künstliche Intelligenz kann Henry auf alle Wünsche der beiden eingehen. Selbst intimste Sehnsüchte werden von ihm bedient. Doch als die beiden einen Schritt zu weit gehen, eskaliert die Lage.
Genre:Science Fiction, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film