Perfect Wave: Mit dir auf einer Welle

99 Min.Ab 12
Planet Romance99 Min.Ab 12
Planet Romance
Der junge und talentierte Surfer Tiaan verliert bei einem tragischen Surf-Unfall seinen besten Freund Dirkie. In seiner Trauer schwört Tiaan, nie wieder auf ein Surfbrett zu steigen. Doch dann kommt Dirkies Zwillingsschwester Yvette zurück in die Stadt, und sie will unbedingt an der „Wave-Seekers" Surf-Tour teilnehmen. Das war schon immer auch der Traum ihres verstorbenen Bruders.

Genre:
Drama, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film