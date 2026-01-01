Vor TV
Pets
84 Min.Ab 0
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Pets
Witzige Animations-Komödie mit der deutschen Stimme von Jan Josef Liefers in der Hauptrolle: Terrier Max hasst es, wenn sein Frauchen ihn verlässt. Damit ihr Schützling nicht so alleine ist, schafft sich seine Besitzerin einen zweiten Hund an, den zotteligen Mischling Duke. Doch die Chemie zwischen Max und Duke stimmt einfach nicht. Der Alltag nimmt seinen Lauf - bis eines Tages beide von Hundefängern gekidnappt und schlagartig in ein aufregendes Abenteuer gestürzt werden.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH