Pflegenotstand in Deutschland
50 Min.Ab 12
Deutsche Altenheime finden keine Pfleger mehr. Hoher Arbeitsdruck, große Verantwortung und ein Gehalt von nur 2600 Euro brutto machen den wichtigen Job zunehmend unattraktiv. Da mindestens 15.000 Fachkräfte fehlen, werben deutsche Heimbetreiber immer mehr Altenpfleger aus dem Ausland ab. Focus TV hat eine Gruppe Vietnamesen bei der Arbeit in einem Heim in München begleitet. Auch die 23jährige Benedetta aus Italien kommt nach Bayern, um Altenpflegerin zu werden. Wie verlaufen ihre ersten Tage bei deutschen Pflegebedürftigen und gelingt es ihr, in der Fremde Fuß zu fassen?
