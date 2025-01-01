Pharaonen-Mysterien: die geheime Agenda, die Ägypten zerstörte

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kommen die ersten Forscher aus Europa nach Ägypten. Entlang des Nils und in der Wüste graben sie nach archäologischen Schätzen. Doch das Pharaonenreiche gibt ihnen Rätsel auf. Wer waren die Herrscher? Welchen Glaubensvorstellungen hatten sie? Woher stammte ihr Reichtum? Und warum versank so vieles davon im Sand der Wüste? Die Dokumentation erzählt die Geschichte Ägyptens von seinen Anfängen bis zu seiner Eroberung durch die Römer und dem verzweifelten Versuch Kleopatras, den Pharaonenthron zu retten. Animationen und re-enactments lassen entscheidende Momente der ägyptischen Geschichte lebendig werden. Sie erzählen vom sagenhaften Pharao Echnaton, seiner Frau Nofretete und dem Kampf der Priester um die Macht.

