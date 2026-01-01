Picknick mit Bären
100 Min.Ab 0
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Picknick mit Bären
Tiefgründige Komödie mit Robert Redford in der Hauptrolle: Der Humorist Bill Bryson kehrt mit seiner Familie in die USA zurück. Doch kaum ist er dort angekommen, kommt ihm eine gewagte Idee: Er will einen über 3000 Meter langen Wanderweg durch die Berge der Appalachen absolvieren. Zusammen mit seinem alten Weggefährten Stephen Katz begibt sich Bill auf die Reise. Ein Abenteuer durch die Wildnis, welches die beiden alternden Männer verändern wird, beginnt ...
Genre:Comedy, Abenteuer
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Telepool GmbH