Pilot landet blind! | Ice Pilots

Buffalo Airways hat gerade einen neuen großen Auftrag an Land gezogen: Es soll zu den ehemaligen Radarstationen der Distant Early Warning Line gehen. Dieses weitgespannte Radar-Netzwerk, das während des Kalten Krieges vor einem Angriff der Sowjetunion auf Nordamerika warnen sollte, wurde Anfang der 1990er Jahre aufgegeben. Seitdem verfallen die meisten der alten Stationen zu Ruinen und sollen deshalb abgebaut werden. Buffalo Airways soll dabei helfen, Treibstoff für die Fahrzeuge in den Norden zu bringen. Doch es kommt zu Motorproblemen und die Electra-Crew gelangt in einen kompletten "Whiteout", sodass niemand mehr etwas sieht. Werden sie blind am Polarkreis landen können? Hier seht ihr die 12. Folge der 1. Staffel. ICE PILOTS ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.