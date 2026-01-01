Planet Quake
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
Planet Quake
Die Erde wird von einem apokalyptischen Ereignis bedroht. In Tausenden Kilometern Tiefe, im südostasiatischen Marianengraben, brechen immense Erdbeben aus. Die zerstörerischen Naturgewalten drohen, sich an geologischen Plattengrenzen entlang über den gesamten Erdball auszubreiten. Der ganze Planet könnte so in Stücke reißen! Dr. Milly Anderson (Erica Duke), Peter Houston (Phillip Andre Botello) und General West (Michael Paré) bleiben nur 65 Stunden Zeit, um die tektonische Kettenreaktion zu stoppen sowie Milliarden Menschenleben zu retten. - Der Drehbuchautor und Regisseur Monroe Robertson ist auch als Schauspieler, Filmeditor und Kameramann tätig (u.a. „Magnum P.I.“).
Genre:Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.