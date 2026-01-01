Plattfuß in Afrika
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Plattfuß in Afrika
Um in einem Mordfall weiterzukommen, verschlägt es den schlagkräftigen neapolitanischen Polizeikommissar Rizzo alias "Plattfuß" nach Südafrika. Er reist inkognito nach Johannesburg, um sich dort in die Szene einer Diamantenschmugglerbande einzuschleusen. Die Gangster aber durchschauen Rizzos Spiel und sperren ihn ein. Doch mit Hilfe des kleinen schwarzen Jungen Bodo und seines Freundes Caputo gelingt es schließlich, die Edelstein- und Drogenschmuggler dingfest zu machen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1977
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH