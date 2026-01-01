Plattfuß in Hongkong
110 Min.Ab 6
Um das Übel bei der Wurzel zu packen, fliegt Rauschgiftfahnder Rizzo von Neapel nach Bangkok, dem Knotenpunkt des internationalen Heroinschmuggels. Dort bekommt der Kommissar es mit dem gewieften Gangster Frank Barella zu tun, der sich als zäher Gegner erweist. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd von Bangkok über Hongkong nach Macao - denn Rizzo ist fest entschlossen, dem Heroin-Syndikat endlich das Handwerk zu legen.
Genre:Action
Produktion:IT, 1975
