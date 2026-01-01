Playing It Cool
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Playing It Cool
Chris Evans ist Macho-Ich, ein Drehbuchautor, der von seinem Agenten dazu gezwungen wird, eine romantische Komödie zu schreiben. Da gibt es aber ein großes Problem: Er glaubt nicht an die Liebe und so fällt ihm das Schreiben extrem schwer. Völlig unerwartet trifft er dann jedoch eine ähnlich unromantische Frau und verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben. Sie ist allerdings bereits vergeben. Als beide Freunde werden, verkompliziert das so einiges...
Genre:Romantische Komödie, Tragikomödie
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH