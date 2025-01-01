Pleite durch Poolwärmepumpe? 1 Jahr Pool Systems IPS Max - Mein Fazit (und was dir keiner sagt...)
27 Min.Ab 12
27 Min.Ab 12
Pleite durch Poolwärmepumpe? 1 Jahr Pool Systems IPS Max - Mein Fazit (und was dir keiner sagt...)
Baden bei 36 Grad? Nach einem Jahr im Einsatz ziehe ich mein Fazit zur Pool Systems IPS Max Pool Wärmepumpe an meinem Intex XTR Aufstellpool mit rund 60 m³ Wasserinhalt. 💧 Lohnt sich die Investition? ⚡ Wie hoch sind die Stromkosten wirklich? 🌡️ Welche Temperaturen sind möglich – und wie schnell? In diesem Video bekommst du meine Erfahrungen aus der Praxis: Verbrauch, Leistung und Tipps. Perfekt für alle, die überlegen, ihren Pool effizient zu heizen!
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
12