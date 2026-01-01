Plötzlich berühmt
92 Min.Ab 0
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Plötzlich berühmt
Mode-Stylistin zu werden ist Cindys größter Traum. Aber ein unglücklicher Zufall bringt ihre ganze Planung durcheinander. Als Cindy ihre beste Freundin Nadine zu einem Pop-Casting begleitet, gerät sie anstelle von Nadine auf die Bühne - und toppt mit ihrem schiefen Gesang und ihren ungelenken Bewegungen alles, was schon vor ihr an untalentierten Mitstreitern auf der Bühne stand. Trotzdem steht am nächsten Tag Musikproduzent Peter Dahlem vor der Tür und will Cindy innerhalb eines halben Jahres zum großen Star machen. Obwohl sie nie Pop-Star werden wollte, verwirft sie ihre eigenen Pläne und arbeitet hart für ihre neue Karriere ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben