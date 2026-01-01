Plush
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
Plush
Das zweite Album ihrer Rockband 'Plush' schlägt ein wie eine Bombe, aber richtig freuen kann sich Sängerin Hayley (Emily Browning) nicht darüber. Eben erst hat sie ihren Bruder verloren. Trost findet die verheiratete Mutter ausgerechnet bei ihrem neuen Gitarristen. Als der sich nach leidenschaftlichen Nächten als möglicher Psychopath entpuppt, wird er zur Gefahr - nicht nur für die populäre Sängerin, sondern auch für alle, die ihr Nahestehen...
Genre:Drama, Horror, Mystery
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH