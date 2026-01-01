Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Plush

Plush

100 Min.Ab 16
Fabella100 Min.Ab 16
Fabella
Plush

Plush

Das zweite Album ihrer Rockband 'Plush' schlägt ein wie eine Bombe, aber richtig freuen kann sich Sängerin Hayley (Emily Browning) nicht darüber. Eben erst hat sie ihren Bruder verloren. Trost findet die verheiratete Mutter ausgerechnet bei ihrem neuen Gitarristen. Als der sich nach leidenschaftlichen Nächten als möglicher Psychopath entpuppt, wird er zur Gefahr - nicht nur für die populäre Sängerin, sondern auch für alle, die ihr Nahestehen...

Genre:
Drama, Horror, Mystery
Produktion:
US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH