Polen und Deutschland: Wie war die Beziehung wirklich?
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Polen und Deutschland: Wie war die Beziehung wirklich?
Bis heute wird die deutsch-polnische Geschichte oft verkürzt und entstellt als eine von Kriegen, Teilungen und Besetzungen dargestellt. Doch dies ist nur die halbe Wahrheit. Die Beziehungen beider Völker waren lange Zeit friedlich, geprägt von Koexistenz, Zusammenarbeit und Austausch. Hast du dich bereits mit der Beziehung zwischen Deutschland und Polen auseinandergesetzt? Welchen Fakt findest du besonders spannend?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71