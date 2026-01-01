Police Story 3 - Supercop
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Police Story 3 - Supercop
Kevin Chan ist der beste Mann des Hongkonger Police Departments. Undercover soll er nun in einem chinesischen Gefängnis einem Drogendealer zum Ausbruch verhelfen, um in dessen Gang aufgenommen zu werden. Schon bald gewinnt er das Vertrauen des Paten. Sein einziger Draht zur legalen Welt ist eine hübsche Kontaktpolizistin. Doch dann fliegt Kevins Tarnung auf - es folgt ein spektakulärer Showdown mit den Gangstern.
Genre:Comedy, Action
Produktion:HK, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Film GmbH