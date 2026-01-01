Police Story - Back for Law
106 Min.Ab 16
106 Min.Ab 16
Police Story - Back for Law
Jackie Chan in einem actiongeladenen Martial-Arts-Klassiker: Dem Ermittler Zhong Wen gelingt es, den mächtigen Drogenboss Chee hinter Gitter zu bringen. Unglückliche Umstände führen dazu, dass er plötzlich unter Mordverdacht steht. Um ungeschoren aus der Sache herauszukommen und den wahren Täter zu entlarven, muss er sein ganzes kämpferisches Können unter Beweis stellen.
Genre:Action, Thriller, Krimi-Drama
Produktion:HK, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Film GmbH