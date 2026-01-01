Police Story - Back For Law
106 Min.Ab 16
106 Min.Ab 16
Police Story - Back For Law
Detective Zhong Wen (Jackie Chan) ist fest entschlossen, das angeknackste Verhältnis zu seiner Tochter zu kitten. Der Polizist sucht Miao Miao (Tian Jing) in dem zwielichtigen Etablissement auf, in dem sie regelmäßig anzutreffen ist. Doch kaum hat Zhong die „Wu Bar“ betreten, schnappt eine perfide Falle zu: Der kriminelle Nachtclub-Chef Wu Jiang (Ye Liu) nimmt mehrere Menschen als Geiseln, um einen Häftling freizupressen. Das Motiv des Gangsters? Rache für den Tod seiner Schwester. - Die Kampfszenen des chinesischen Neo-Noir-Actionfilms wurden mit dem „Behind the Camera“-Award ausgezeichnet.
Genre:Action, Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.