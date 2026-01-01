Polizei gegen Hooligans und Bengalos: Großeinsatz bei Risikospiel!
Polizei gegen Hooligans und Bengalos: Großeinsatz bei Risikospiel!
Die Gewalt rund um die deutschen Fußballstadien nimmt zu. Experten erkennen immer öfter eine neue Qualität der Ausschreitungen, die eindeutig als kriminell einzustufen ist: Geplante Überfälle auf Fanbusse, Bedrohungen von Spielern und Trainern, gezielte Übergriffe auf Spieler – das sind neue Phänomene in den Bundesligen. Dahinter steckt eine kleine, aber radikale Minderheit von gewaltbereiten Fans, die den Fußball immer mehr in Geiselhaft nimmt. Die Polizei muss sich den neuen Anforderungen stellen. In Köln werden deshalb bei Risiko-spielen zahlreiche Hundertschaften eingesetzt und mehr als ein Dutzend sogenannte „szenekundige Beamte“ (SKB), um Gefahrenstellen frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen. Vor allem ein Aufeinandertreffen der gegnerischen Ultra-Gruppen gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Raimund Schulte-Rosier und Uwe John stehen dabei an vorderster Front. Die SKBs der Polizei Köln begleiten an der Spitze den Zug der Gäste-Fans vom Bahnhof bis ins Stadion und melden der Einsatzleitung, wenn die Lage irgendwo zu eskalieren droht. Im Sta-dion haben sie vor allen ein Auge auf Fans, die bengalische Feuer zünden – die Feuerwerks-körper sind in den Arenen verboten und höchst gefährlich. Die Focus TV Reportage begleitet den Einsatz der Kölner Polizei rund um ein sogenanntes „Risikospiel“ von der Einsatzbesprechung am Morgen bis zur Videoüberwachung im Stadion, spricht mit Fans und demonstriert, warum Pyrotechnik in den Arenen so gefährlich ist. (Erstausstrahlung: 2012)