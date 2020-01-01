Pompo: The Cinéphile
Der junge Gene arbeitet als persönlicher Assistent der erfolgreichen Filmproduzentin Joelle Davidovich Pomponette, genannt Pompo, und träumt davon, selbst als Regisseur durchzustarten. Als er die Chance erhält, das neueste Drehbuch seiner Chefin zu inszenieren, geht sein größter Wunsch in Erfüllung. Doch kann er seine künstlerischen Vorstellungen vom Kino mit dem knappen Budget umsetzen?
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2021
Copyrights:© 2020 Shogo Sugitani/KADOKAWA/Pompo Project. All Rights Reserved