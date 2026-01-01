Pony-Express
Pony-Express
1860 - Die Prärie liegt still, doch unter der Sonne brodelt ein Sturm. Buffalo Bill Cody und Wild Bill Hickok reiten mit einer Vision, die größer ist als die endlosen Ebenen: Der Pony-Express soll Amerika verbinden – Briefe in zehn Tagen von Missouri bis Kalifornien. Ein kühner Plan, geboren aus Staub und Schweiß, der die Zukunft der Union sichern soll. Doch im Schatten lauern Verräter. Gegner der Union wollen das Projekt zerschlagen, bewaffnen die Stämme und hetzen sie gegen die Reiter. Jeder Ritt wird zum Tanz mit dem Tod, jeder Postbeutel ein Ziel für Pfeile und Kugeln. Während die Nacht von Lagerfeuern glüht und die Prärie vom Donner der Hufe bebt, kämpfen Buffalo Bill und Hickok nicht nur gegen die Wildnis, sondern gegen Intrigen, Verrat und den gnadenlosen Lauf der Zeit. In einem Land, in dem das Gesetz schwach ist und der Colt das letzte Wort spricht, entscheidet sich das Schicksal einer Nation – auf dem Rücken eines Pferdes.