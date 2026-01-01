Porno!Melo!Drama!
77 Min.Ab 16
77 Min.Ab 16
Porno!Melo!Drama!
Drei Freundinnen, drei Liebesdramen: Kontrollfreak Nico gerät durch einen Patienten aus dem Takt, Polizistin Ayse verfällt ausgerechnet dem Bruder ihrer Zielperson und Minju verarbeitet ihre Minderwertigkeitskomplexe im eigenen Filmprojekt. Eine wunderbare Komödie über den Mut, über den eigenen Schatten zu springen, wenn das Leben die Pläne durchkreuzt. Ehrlich, turbulent und mitten ins Herz.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film