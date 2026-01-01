Pornorama oder Die Bekenntnisse der mannstollen Näherin Rita Brauchts
Pornorama oder Die Bekenntnisse der mannstollen Näherin Rita Brauchts
München, Ende der 1960er‑Jahre: Während die sexuelle Revolution traditionelle Moralvorstellungen erschüttert, steckt Bennie Köpke in einem inneren Konflikt. Er lässt sich zum Polizeifotografen ausbilden, träumt jedoch davon, als Regisseur Filme zu drehen. Bei einer Demonstration begegnet er der selbstbewussten Luzie, die in einer Kommune lebt und kompromisslos für politische und persönliche Freiheit eintritt. Bennie verliebt sich sofort – und gerät weiter zwischen die Fronten, als sein älterer Bruder Freddie auftaucht. Charmant, skrupellos und ständig pleite, präsentiert Freddie einen vermeintlich genialen Plan: einen „Aufklärungsfilm“ zu produzieren, der in Wahrheit ein Porno ist. Widerwillig übernimmt Bennie die Regie und findet sich plötzlich in einer ebenso schillernden wie absurden Subkultur wieder. Die Dreharbeiten werden zum chaotischen Abenteuer voller exzentrischer Figuren, improvisierter Lösungen und peinlicher Situationen. Zwischen moralischen Zweifeln, wachsender Verantwortung und seinen Gefühlen für Luzie muss Bennie entscheiden, wofür er wirklich stehen will. Bald wird deutlich, dass es bei diesem Film – und in Bennies Leben – um sehr viel mehr geht als um Provokation oder nackte Haut.