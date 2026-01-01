Predators
103 Min.Ab 18
103 Min.Ab 18
Predators
Action mit Oscargewinner Adrien Brody: Eine Gruppe von Elite-Kämpfern aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt landet auf einem fremden Planeten. Bald ist klar: Sie sind Teil eines mörderischen Spiels, in dem sie die Beute sind! Royce führt die skrupellose Truppe an, die mit Ausnahme des Arztes Edwin aus gnadenlosen Killern besteht - aus Söldnern, Yakuza, Mitgliedern des Todesschwadrons. Doch die Jäger werden nun selbst gejagt und kämpfen ums nackte Überleben ...
Genre:Science Fiction, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH