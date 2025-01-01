Prey
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Prey
Fünfter Film der "Predator"-Reihe von Dan Trachtenberg: Naru ist eine wilde und talentierte Kriegerin aus dem Stamm der Comanchen. Als ihr Lager bedroht wird, macht sie sich auf den Weg, um ihr Volk zu schützen. Die Bedrohung, mit der Naru konfrontiert wird, entpuppt sich jedoch als ein hochentwickeltes, außerirdisches Raubtier ...
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))