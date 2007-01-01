Pride
110 Min.Ab 6
In den 1970er Jahren repariert Jim Ellis, der von der Liebe zum Leistungsschwimmen angetrieben wird, mit Hilfe eines Hausmeisters namens Elston in Philadelphia ein verlassenes Poolgebäude und gründet ein internationales Schwimmteam.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2007 Cinered Internationale Filmproduktionsgesellschaft mbH & Co. 1 Beteiligungs KG. All Rights Reserved. *Best Performance by an Actor in a Leading Role, HUSTLE & FLOW, 2005. Academy Award is the registered trademark and service mark o Academy of n Picture Arts and Sciences.