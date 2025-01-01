Primal - Die Jagd ist eröffnet
93 Min.Ab 16
Nicolas Cage in einem rasanten Action-Thriller: Frank verdient sein Geld als Jäger exotischer Tiere. Als er bei seinem jüngsten Streifzug einen weißen Jaguar fängt, kann er sein Glück kaum fassen. Der Heimweg auf einem Frachtschiff wird für Frank und die anderen Passagiere jedoch zum Albtraum: Ein Schwerverbrecher ist ebenfalls an Bord. Er soll in die USA überstellt werden, aber ihm gelingt die Flucht. Um seine Spur zu verwischen, lässt der Gangster die gefährlichen Tiere frei.
Genre:Action
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG