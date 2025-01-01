Princess Cut
Princess Cut
"Grace sucht dringend ihren Traummann. Doch das klappt erst, als ihr Vater sie dabei auf ungewöhnliche Art unterstützt". Grace (Ashley Bratcher) ist ein Mädchen vom Land. Nun, Anfang 20, träumt sie von einem Traummann, der ihr die ewige Liebe verspricht und einen perfekten Diamanten an den Finger steckt. Und nach 15 Monaten, die sie nun mit Stewart (Taylor Michael Mead) zusammen ist, scheint der Moment gekommen, an dem er ihr den lang erwarteten Antrag macht. Aber die Dinge laufen leider ganz anders als insgeheim gewünscht, denn Stewart stellt ihr ein anderes Mädchen als seine Verlobte vor. Für Grace bricht eine Welt zusammen und auf ihrer verzweifelten Suche nach "dem Richtigen" verliert sie mehr und mehr das Auge für das Wesentliche. Erst als ihr Vater (Rusty Martin Sr.) ihr auf seine Weiser klar macht, was wahre Liebe eigentlich ausmacht, erkennt Grace den eigenen Weg ins Glück.