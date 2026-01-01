Prinzessin macht blau
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
Prinzessin macht blau
An ihrem 18. Geburtstag bekommt Prinzessin Sophia von ihrem Vater, König Hugo, drei freie Tage in Berlin geschenkt: Endlich kann sie fernab des Adelsprotokolls als ganz normales Mädchen die Stadt erkunden. Als ihr Vater sein Versprechen bricht, läuft Sophie einfach weg und landet in der WG von Chris, Robert und Karl. Chris ist Redakteur, und als er erfährt, wen er vor sich hat, wittert er eine sensationelle Story - doch dann entdecken Sophia und Chris ihre Gefühle füreinander ... Rechte: ProSieben
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben