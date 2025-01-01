Projekt Muskelmasse: Bodybuilderin und Hausfrau aus Leidenschaft
16 Min.Ab 12
Projekt Muskelmasse: Bodybuilderin und Hausfrau aus Leidenschaft
Mit 20 hat Ute das Projekt Muskelmasse gestartet. Diese Leidenschaft hat ihr mehrmals den Titel der deutschen Meisterin im Bodybuilding eingebracht. Einmal war sie sogar Vize-Weltmeisterin. Und so ganz nebenbei lebt Ute einen Alltag als brave schwäbische Hausfrau. Die Focus TV Reportage über eine Frau und ihren Spagat zwischen Muskelwahn und Familienleben.
Genre:Spezial, Dokumentation
12
