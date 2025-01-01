Zum Inhalt springenBarrierefrei
Projekt Muskelmasse: Bodybuilderin und Hausfrau aus Leidenschaft

16 Min.Ab 12
Focus TV Reportage
Focus TV Reportage
Mit 20 hat Ute das Projekt Muskelmasse gestartet. Diese Leidenschaft hat ihr mehrmals den Titel der deutschen Meisterin im Bodybuilding eingebracht. Einmal war sie sogar Vize-Weltmeisterin. Und so ganz nebenbei lebt Ute einen Alltag als brave schwäbische Hausfrau. Die Focus TV Reportage über eine Frau und ihren Spagat zwischen Muskelwahn und Familienleben.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71