Propagandakompanien - Reporter des Bösen Teil 2
48 Min.Ab 12
Die Bedeutung der Propaganda für die Kampfmoral der Wehrmacht war enorm. Teil 2 der Doku gewährt überraschende Einblicke in den komplexen Medienapparat, den Goebbels‘ Propagandaministerium auf den Schlachtfeldern gezielt einsetzte. Gezeigt werden u.a. mobile Zeitungsdruckereien und Frontkinos, aber auch private Aufnahmen von Hitlers Leibkameramann Walter Frentz. Nicht zuletzt die Bilder von der Panzerschlacht bei Kursk machen klar, welche enormen Risiken die Berichterstatter auf sich nahmen.
