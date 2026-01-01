Protokoll der entsetzlichen Tat: So tötete ein schizophrener Mann seinen Vater
Protokoll der entsetzlichen Tat: So tötete ein schizophrener Mann seinen Vater
„Ich nahm den Stein und schlug zu. Wir kämpften, seine Krallen bohrten sich in meine Haut, ich sah das Blut, spürte ein Brennen und Ziehen überall in meinem Körper, hörte ein lautes Knacksen, als er mir die rechte Hand brach.“ Was wie eine Szene aus einem düsteren skandinavischen Krimi klingt ist genauso passiert. Und zwar am Bodensee im Jahr 2007. Mathias Illigen beschreibt, wie er seinen Vater tötet. Im Wahn. Eine „Paranoide Schizophrenie“ in ihrer heftigsten Form hat Illigen fest im Griff. Er wird vor Gericht gestellt und für „nicht schuldfähig“ erklärt. Nach dreieinhalb Jahren in verschiedenen psychiatrischen geschlossenen Anstalten ist er wieder ein freier Mann. Er will sein Leben da fortsetzen, wo es vier Jahre zuvor unterbrochen wurde, nimmt sein Studium wieder auf, in Wien. Und versucht damit zu leben, daß er sowohl Täter als auch Opfer ist. Focus TV zeichnet gemeinsam mit dem Täter das Protokoll einer entsetzlichen Tat. (Erstausstrahlung: 2012)