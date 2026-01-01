Prüfung für Hotelfachangestellte: Wer hält dem Druck stand?
51 Min.Ab 12
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Prüfung für Hotelfachangestellte: Wer hält dem Druck stand?
Ein einziger Tag kann über die gesamte berufliche Zukunft entscheiden. Focus TV hat den Schülern der renommierten Steigenberger Akademie bei der Prüfung für Hotelfachangestellte über die Schulter geschaut. Die Anspannung ist enorm. Wer hält dem Druck stand? Die Focus TV Reportage über die wichtigste Prüfung im deutschen Hotel- und Restaurantgewerbe.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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