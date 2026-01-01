Pünktchen und Anton
87 Min.Ab 0
87 Min.Ab 0
Pünktchen und Anton
Der zwölfjährige Anton hat es nicht leicht: Seine Mutter ist Witwe und muss hart arbeiten, um sich mit ihrem Sohn durchzubringen. Noch schlimmer kommt es, als sie plötzlich schwer krank wird. Um ein bisschen Geld zu verdienen, arbeitet Anton jede freie Minute und vernachlässigt so natürlich seine Schule. Seine einzige Freundin in dieser schwierigen Situation ist die neunjährige Pünktchen, die von ihren reichen Eltern arg vernachlässigt wird. Abend für Abend stibitzt das Mädchen der dicken Köchin Berta Streichhölzer aus der Küche, um sie auf der Straße zu verkaufen. Doch dann wird Pünktchen von dem Lausejungen Klepperbein verraten und ihre entsetzten Eltern müssen eine bettelnde, zerlumpte Tochter von der nächtlichen Straße holen…
Genre:Kinder, Tragikomödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 International