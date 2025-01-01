Pumping Iron
86 Min.Ab 12
Pumping Iron
Die Dokumentation begleitet Amateure und professionelle Bodybuilder bei ihrer Vorbereitung auf Wettkämpfe zur Wahl des Mr. Olympia und Mr. Universum im Jahr 1975. Dabei kann der Zuschauer hautnah miterleben, wie der fünfmalige Champion und spätere Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger seinen Mr. Olympia-Titel gegen Serge Nubret verteidigen kann und wie ein junger und schüchterner Lou Ferrigno seine ersten Gehversuche im Bodybuilding unternimmt.
Copyrights:© 1976 White Mountain Films. All Rights Reserved.