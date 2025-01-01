Putzfrau Undercover
92 Min.Ab 12
Die ehrgeizige Maja Berger soll Sozius in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien des Landes werden. Doch dann wird sie eines schwerwiegenden Fehlers beschuldigt und fristlos gefeuert! Zuerst ist sie fassungslos und am Boden zerstört, hat dann aber die rettende Idee: Um an Beweismaterial für ihre Unschuld zu kommen, schleust sie sich inkognito in die Putzkolonne der Kanzlei ein. Unterstützung findet sie bei ihrem Ex-Kollegen Jan, der ihr hilft, Beweise zu finden ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© H&V Entertainment